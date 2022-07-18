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Российский врач раскрыла причины появления морщин на шее у женщин

Хирург Байрамукова: неправильный прикус провоцирует появление морщин на шее у женщин

Фото: shutterstock

Российский пластический хирург Мадина Байрамукова раскрыла причины появления морщин на шее. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием «Доктор Питер».

По словам врача, горизонтальные морщины, так называемые кольца Венеры, больше выражены у женщин, чем у мужчин, и образовываются с возрастом. «Вопрос появления складок, с одной стороны, индивидуальный — у кого-то они становятся заметными уже в 25 лет, у кого-то после 35», — заявила Байрамукова и отметила, что на их образование влияют толщина подкожно-жирового слоя, эластичность кожи, неправильный прикус, курение и отсутствие косметологического ухода за упомянутой частью тела.

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Кроме того, специалистка перечислила ежедневные привычки, которые провоцируют появление морщин на шее. Среди них Байрамукова отметила сон на высокой подушке, чтение лежа и постоянное использование гаджетов. «Все эти привычки в совокупности приводят к тому, что меняется положение головы. Она фактически находится в постоянном наклоне вперед, что провоцирует появление складок в области шеи», — объяснила эксперт и добавила к списку неправильную осанку и сидячий образ жизни.

Для решения проблемы Байрамукова порекомендовала заняться гимнастикой, посетить стоматолога и обратить внимание на косметологический уход за упомянутой частью тела. «Кожа, недополучающая увлажнения и питания, склонна к более быстрому увяданию. Если вы наносите крем или сыворотку на лицо — не забывайте про шею», — заключила медик.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки. «Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она.

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Мария Винар
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