Психолог перечислила эффективные методы борьбы с тревогой
Для избавления от тревоги нужно перестать избегать негативных чувств, уверена психолог Элис Бойс. Эффективные методы борьбы с беспокойством она перечислила в статье для Psychology Today.
«Все мы переживаем периоды беспокойства. Но некоторые, в том числе и я, склонны к тревоге сильнее других», — признается Бойс. По ее словам, тревога представляет собой типичную реакцию на негативные эмоции, и есть простые психологические приемы, которые помогают с ней справиться.
Первая из возможных стратегий поведения при тревожности — убедить себя в отсутствии угрозы или опасности. «Скажите себе: "Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации. Я могу позволить себе на минутку отвлечься от этой проблемы"», — советует Бойс. После этого нужно не думать о проблеме хотя бы несколько минут. Упражнение нужно повторять, постепенно увеличивая время.
Не менее эффективный способ преодолеть переживания — взглянуть на тревожную ситуацию со стороны. Для этого достаточно обратиться за советом к человеку, который не вовлечен в происходящее, и может оценить его беспристрастно.
«Что подумает на этот счет человек, столь же умный и добросовестный, как вы, но мыслящий не так, как вы, о предмете вашего беспокойства? Каковы, по его мнению, варианты решения этой проблемы или преодоления тревоги?»
По словам Бойс, тревога часто сопровождается чувством стыда или недоверия, однако, обнажая свои страхи перед другими, можно снизить уровень личных переживаний и объективно посмотреть на проблему.
Еще один способ справиться с негативными эмоциями — перестать их избегать. «Мы все делаем что-то, чтобы избежать тревожных чувств», — уверена эксперт. Вместо того чтобы подавлять негативные эмоции, Бойс рекомендует позволить себе свободно ощущать их хотя бы в течение получаса. По ее мнению, это поможет осознать, что они не причиняют вреда.
Ранее клинический психолог Лиз Дегуайр назвала способ справиться с тревогой от событий в мире. Она посоветовала ограничить просмотр новостей и больше концентрироваться на хороших событиях.