Путин призвал определить модель развития авиаотрасли

Президент Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли в России

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости определить экономическую модель авиационной отрасли. В частности, прописать качество и доступность воздушных перевозок, передает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что приемлемой должна быть в том числе цена. Российский лидер подчеркнул, что интересы авиакомпаний и авиастроителей должны быть сбалансированы, поскольку это необходимо для создания конкурентных условий эксплуатации и приобретения самолетов.

Ранее Путин заявил, что при всех очевидных сложностях, с которыми столкнулась Россия, есть уникальные возможности для авиаотрасли страны. В частности, создаются предпосылки «для выхода на принципиально новый уровень развития» — реализации собственного промышленного, научного и технологического потенциала.

