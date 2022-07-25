Лукашенко предложил вооружить белорусских егерей

Президент Белоруссии поручил «поставить под ружье» сотрудников инспекции охраны животных

Сотрудники белорусской Государственной инспекции охраны животного и растительного мира должны быть готовы «встать под ружье» и защищать свою страну в случае нападения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Политик предложил вооружить егерей после отчета главы ведомства Юрия Тертеля. Он назвал белорусских инспекторов «надежными мужиками», которые смогут оказать отпор потенциальному неприятелю.

«В течение некоторого времени мы будем иметь там несколько тысяч на случай "если" подготовленных бойцов. У тебя вся инспекция должна стать под ружье», — обратился Лукашенко к Тертелю.

Он добавил, что инспекция всегда была «относительно военизированным формированием» и пообещал, что боевой компонент в ней будет серьезно усилен в ближайшее время.

«Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Людей надо учить. Это не потому что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском. Если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо», — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко предложил вооружить сотрудников МЧС. По его словам, в случае военного конфликта спасатели будут заниматься не только тушением пожаров, но и привлекаться к обороне страны.