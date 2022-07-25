ЦБ ужесточил требования к банкам

ЦБ объявил о повышении нормативов обязательных резервов до 3 и 5% с августа

В связи с постепенной стабилизацией экономической ситуации в России Центробанк ужесточил требования к банкам — регулятор повысил нормативы обязательных резервов в рублях и в иностранной валюте с августа, объявил регулятор на своем сайте.

Так, норматив по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, согласно новой мере ЦБ, повышается до 3 процентов. Для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте — до 5 процентов.

Регулятор объясняет, что подобные действия предпринимаются в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов банков. В дальнейшем ЦБ планирует увеличить нормативы обязательных резервов в рублях и иностранной валюте еще больше — до 4 и 7 процентов с января 2023 года и до 5 и 8 процентов с июня 2023 года.

Увеличение доли резервных средств в банках может уменьшить число выдаваемых кредитов и, следовательно, повлиять на объем денежной массы в стране. ЦБ прибегнул к такому инструменту денежно-кредитной политики для снижения уровня инфляции в России.

Повышение нормативов обязательных резервов происходит на фоне того, как ЦБ запретил россиянам снимать c валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов. Если сумма на счету выше, то оставшуюся часть клиент может получить в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующие до 9 сентября валютные ограничения будут продлены. «К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем, решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе», — объяснила председатель регулятора.