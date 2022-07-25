Европейский офшор решил заменить российский газ

Власти Кипра решили заменить российский газ для Европы собственным

Кипр, неформально считающийся европейским офшором, решил заменить российский газ и стать одним из основных поставщиков для Евросоюза за счет собственных месторождений, пишет Bloomberg.

Министр энергетики Кипра Натаса Пилидес рассказала о планах на использование месторождения Афродита на шельфе, относящемся к кипрским территориальным водам. Его разработкой занимаются американская Chevron и британско-нидерландская Shell.

В начале следующего года компании планируют пробурить на месторождении новые скважины. Общие разведанные запасы Афродиты, обнаруженной в 2011 году, оцениваются в 125 миллиардов кубометров.

Власти Кипра планируют начать добычу газа в 2027 году. Они рассчитывают поставлять топливо Евросоюзу по мере того, как зависимость региона от России в сфере энергетики будет снижаться.

При этом Брюссель намерен сохранять разрешение на использование газа в качестве «вспомогательного вида топлива» до 2049 года, что позволит Никосии в течение 22 лет получать выручку от продажи газа европейским странам.

