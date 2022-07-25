Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейский офшор решил заменить российский газ

Власти Кипра решили заменить российский газ для Европы собственным

Фото: Cyprus Public Information Office / Reuters

Кипр, неформально считающийся европейским офшором, решил заменить российский газ и стать одним из основных поставщиков для Евросоюза за счет собственных месторождений, пишет Bloomberg.

Министр энергетики Кипра Натаса Пилидес рассказала о планах на использование месторождения Афродита на шельфе, относящемся к кипрским территориальным водам. Его разработкой занимаются американская Chevron и британско-нидерландская Shell.

В начале следующего года компании планируют пробурить на месторождении новые скважины. Общие разведанные запасы Афродиты, обнаруженной в 2011 году, оцениваются в 125 миллиардов кубометров.

Власти Кипра планируют начать добычу газа в 2027 году. Они рассчитывают поставлять топливо Евросоюзу по мере того, как зависимость региона от России в сфере энергетики будет снижаться.

При этом Брюссель намерен сохранять разрешение на использование газа в качестве «вспомогательного вида топлива» до 2049 года, что позволит Никосии в течение 22 лет получать выручку от продажи газа европейским странам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
Подполковник МВД России потребовал у наркодилера взятку в биткоинах
У бывшего начальника городского УВД в Подмосковье конфисковали сотни миллионов
Психолог назвала неочевидные причины измен в отношениях
Китай запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции
Назван самый красивый мужчина в мире
Европейский офшор решил заменить российский газ
Вопрос обслуживания турбин «Северного потока» назвали далеким от решения
Семья обнаружила в могиле отца чужой гроб с останками неизвестной женщины
Германия оценила обоснованность сокращения поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.