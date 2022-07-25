Демограф предрек общемировую убыль населения

Демограф Синельников: общемировая рождаемость снижается быстрее, чем прогнозировалось

Общемировая рождаемость снижается быстрее, чем ранее прогнозировалось. Ее снижение происходит даже там, где еще недавно она была высокой. На сегодняшний день примерно половина населения мира, если не больше, проживают в странах, где уровень рождаемости не обеспечивает замещение поколения родителей поколением детей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил демограф, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Китай

Стало известно, что Китай столкнется с убылью населения к 2025 году из-за усугубляющихся демографических проблем. Глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР Ян Вэньчжуан рассказал, что власти спрогнозировали сокращение численности населения в ближайшие пять лет. Число новорожденных в некоторых провинциях Китая в 2021 году оказалось минимальным за несколько десятилетий.

«В Китае долгое время проводилась политика по сокращению рождаемости, начиная с 1979 года. До 2015 года эта политика была довольно жесткой. Ее лозунгом было: "одна семья — один ребенок". Если говорить точнее, политика была направлена на то, чтобы городские семьи имели не более одного ребенка, а сельские — не более двух. Затем демографическая политика в отношении рождаемости была пересмотрена из-за ее негативных результатов», — напомнил Синельников.

Демограф объяснил, что итогом такой политики стали очень неблагоприятные последствия, а именно старение населения. «Старение населения создает сложнейшие проблемы для пенсионной системы, и эта проблема сейчас для очень многих стран», — добавил он.

Уже в 2023 году Китай утратит первое место в мире по численности населения. Это место займет Индия Александр Синельников демограф

Весь мир

Александр Синельников рассказал о данных, которые приводят демографы Организации Объединённых Наций (ООН). Социолог отметил, что последний прогноз ООН сделан на период до 2100 года и содержит разные варианты развития событий, основными из которых являются три: с низким, средним и высоким уровнем рождаемости.

«ООН обновляет такие прогнозы систематически. Надо сказать, что каждый следующий прогноз содержит более низкие оценки уровня рождаемости в будущем. Нынешний прогноз по низкому варианту предполагает убыль населения всего мира уже к середине 2050-х годов. Средний вариант тоже предполагает убыль мирового населения, которая начнется в 2080-х годах. Причем не предполагается, когда эта убыль остановится. Высокий вариант по-прежнему предполагает рост населения. Но я не могу этот вариант считать реалистичным», — заявил демограф.

Демографы ООН приходят к убеждению, что рождаемость будет снижаться быстрее, чем это ранее предполагалось Александр Синельников демограф

Рождаемость снижается даже там, где еще недавно была высокой, отмечает Синельников. «Сейчас примерно половина населения мира, если не больше, проживают в странах, где уровень рождаемости не обеспечивает замещение поколения родителей поколением детей. Если в конце 1990-х годов такая ситуация наблюдалась примерно в 60 странах, то сейчас уже более чем в 90. И самая большая по численности населения из этих стран — это Китай», — сказал социолог.

Россия

Александр Синельников сообщил о том, какая демографическая ситуация наблюдается и прогнозируется в России.

В России ситуация не очень утешительная Александр Синельников демограф

«По прогнозу ООН ожидается, что к 2100 году в России будет на 33 миллионов человек меньше, чем сейчас. Это по среднему варианту прогноза. Примерно на 70 миллионов, то есть почти вдвое меньше, чем сейчас — по низкому варианту. Только высокий вариант предусматривает рост населения на 17 миллионов по сравнению с ситуацией 2022 года. Но высокий вариант невозможно принимать во внимание и рассматривать его всерьез», — поведал демограф.

При этом специалист отметил, что убыль населения в России наблюдается еще с 1992 года. И прогнозы предусматривают лишь продолжение этой тенденции. Александр Синельников добавил, что российское правительство старается улучшить демографическую ситуацию.

В России ведется очень активная демографическая политика Александр Синельников демограф

«Я бы сказал, что больше в мире нет таких больших по численности населения стран, где ведется такая активная политика по повышению рождаемости, как в России. А у нас постоянно появляются новые меры помощи семьям, новые варианты пособий, варианты различной поддержи семей с детьми, в частности увеличивается материнский капитал», — рассказал он.

Демограф напомнил, что политика, которая была введена в отношении материнского капитала, сумела на некоторое время переломить тенденцию. «В России в 2013-2015 годах даже был очень небольшой естественный прирост населения в сумме меньше 100 тысяч за эти годы», — сообщил социолог. Однако с 2016 года опять появилась естественная убыль населения, и эта ситуация в России сохраняется до сих пор. А в 2020 и 2021 годах она еще усугубилась из-за коронавируса, добавил он.

17 июня президент России Владимир Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России. По его словам, это связано с негативными демографическими волнами. Так, в апреле 2022 года в России родилось менее 100 тысяч детей — это почти на 13 процентов меньше, чем в апреле 2020 года.