Путин назвал крайне сложной демографическую ситуацию в России

Президент Путин заявил, что в России сложилась крайне сложная демографическая ситуация

Демографическая ситуация в России является крайне сложной. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его словам, подобная ситуация складывается из-за негативных демографических волн. Так, в апреле 2022 года в России родилось менее 100 тысяч детей — это почти на 13 процентов меньше, чем в апреле 2020 года.

Президент назвал будущим России семьи с двумя, тремя и большим числом детей. Он поручил правительству держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. По утверждению Путина, подобные меры должны носить кардинальный характер.

Ранее специалист Минздрава Наталья Долгушина назвала чрезвычайной демографическую ситуацию в России. По ее словам, в регионах страны снизилось число женщин репродуктивного возраста. В России ежегодно снижается популяция способных рожать женщин, заявила специалист.