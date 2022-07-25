Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете

Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против Эмбер Херд

Американский актер и музыкант Джонни Депп подал апелляцию на решение суда по делу о клевете против бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.

Апелляция была подана в ответ на аналогичный шаг Херд. Актриса попросила обжаловать решение суда присяжных штата Вирджиния о выплате Деппу 10 миллионов долларов. Звезда «Пиратов Карибского моря», в свою очередь, добивается отмены решения, по которому он должен бывшей жене 2 миллиона долларов.

По информации издания, Депп был удовлетворен вердиктом суда, посчитав его справедливым. Согласно приговору, экс-супруга должна выплатить артисту 10,3 миллиона долларов. Однако после того, как звезда «Аквамена» захотела продолжить судебное разбирательство, музыкант решил подать ответную апелляцию, чтобы суд рассмотрел доводы обеих сторон.

Ранее адвокат Эмбер Херд заявила о невозможности выплатить Деппу 10 миллионов долларов. Сторона актера в ответ на это высказалась о намерении артиста простить экс-супруге долг, подчеркнув, что главной целью музыканта в судебном разбирательстве было восстановить собственную репутацию, а не получить деньги от бывшей возлюбленной.