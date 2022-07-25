47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в оголяющем тело платье

Американская актриса Ева Лонгория посетила Global Gift Gala в оголяющем тело наряде

Американская актриса Ева Лонгория появилась на публике в оголяющем тело наряде и восхитила фанатов. Соответсвующие фото публикует Daily Mail.

47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в серебристом платье-сетке на одной плечо бренда Toni Maticevski, прозрачная ткань которого обнажала ее ноги. Кроме того, одежда была покрыта множеством кристаллов. Образ знаменитости дополняли босоножки на высоком каблуке в тон вещи, серьги с бриллиантами и красная помада на губах.

Известно, что папарацци запечатлели Лонгорию на красной ковровой дорожке благотворительного ужина Global Gift Gala. Отмечается, что данное мероприятие ежегодно посещают различные представители бизнеса и искусства.

Читатели издания оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под размещенными кадрами. «Выглядит потрясающе», «Как обычно красотка», «Она вообще стареет?», «Самая лучшая актриса», «Шикарная женщина», «Красотка», — высказывались пользователи сети.

В июне Ева Лонгория появилась на публике в откровенном наряде и восхитила фанатов. Знаменитость посетила кинофестиваль в Таормине, Италия, в атласном платье в пол бренда Alberta Ferretti, прозрачное декольте которого расшито мерцающими кристаллами. При этом на размещенных фото видно, что она вышла в свет без нижнего белья, дополнив свой образ собранным на голове пучком и макияжем в стиле smoky eyes.