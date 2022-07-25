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Дженнифер Лопес снялась голой в честь дня рождения

Певица Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе JLo Beauty в честь дня рождения

Фото: Daniella Midenge / JLo Beauty

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес поделилась снимками в откровенном образе в честь дня рождения и порадовала фанатов. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась голой в рекламе собственного бренда косметики JLo Beauty и опубликовала получившийся результат в день своего 53-летия. На размещенном фото певица позирует боком к фотографу, прикрывая обнаженные части тела рукой. При этом ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешним видом Лопес в комментариях под постом, который набрал 902 тысячи лайков. «Ты выглядишь потрясающе для своего возраста», «Сексуальная красотка», «Просто вау», «Восхищаюсь красотой Дженнифер», «Обожаю тебя», «С днем рождения, красотка!» — высказывались поклонники.

В июне Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма о ее жизни Halftime, который показали на ежегодном кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели певицу на красной ковровой дорожке в облегающем платье бренда Tom Ford черного цвета с прозрачными вставками, оголяющими ее тело.

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Карина Черных
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