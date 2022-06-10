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Дженнифер Лопес посетила кинофестиваль в прозрачном платье

Певица Дженнифер Лопес посетила кинофестиваль «Трайбека» в прозрачном платье Tom Ford

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном образе. Снимки папарацци публикует издание People.

52-летняя знаменитость посетила премьеру фильма о ее жизни Halftime, который показали на ежегодном кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели певицу на красной ковровой дорожке в облегающем платье бренда Tom Ford черного цвета с прозрачными вставками, оголяющими ее тело. Из аксессуаров на ней — серьги с бриллиантами и кольцо.

На размещенных кадрах видно, что в качестве обуви Лопес выбрала босоножки на платформе и высоком каблуке, подошва которых украшена стразами. При этом в руках она держит бархатный клатч в тон наряда. Визажисты сделали исполнительнице макияж в стиле smoky eyes, а стилисты собрали ее волосы в высокий хвост.

Ранее Лопес вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети. Знаменитость отправилась на тренировку в танцевальную студию. Папарацци запечатлели ее в облегающих оранжевых лосинах, белых кроссовках и худи с разноцветным принтом.

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Майя Пономаренко
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