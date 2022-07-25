В ДТП на российской трассе погибли пять человек

Пять человек погибли и 10 пострадали в ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Башкирии

Пять человек погибли и 10 пострадали в ДТП с КамАЗом на трассе Уфа — Языково в Благоварском районе Башкирии. Об этом сообщает в понедельник, 25 июля, РЕН ТВ.

По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit с пассажирами следовал из Уфы в село Языково. Транспортное средство въехало на трассе в стоящий КамАЗ.

К месту происшествия на российской трассе направились правоохранители и представители экстренных служб. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр – Колпашево в Томской области. Перевернутый автомобиль Toyota Corolla нашли в канаве.

Позже удалось установить, что автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой.