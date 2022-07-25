Уборщица подсказала неожиданное средство для мойки душевой кабины

Уборщица Амаро: отмыть помутневшую душевую кабину можно средством для унитаза

Помутневшую душевую кабину можно отмыть средством для унитаза, подсказала мексиканская уборщица и тиктокерша Ванеса Амаро. На ролик, в котором она порекомендовала использовать неожиданное средство для мойки душевой кабины, обратило внимание издание Express.

По словам Амаро, помутневшие из-за жесткой воды стены душевой кабины она оттирает средством для очистки унитазов в форме спрея. «Наденьте перчатки, потому что оно едкое. Разбрызгайте, распределите по поверхности с помощью губки и оставьте на 10-20 минут в зависимости от того, насколько жесткая вода», — рассказала она о своем способе.

Тиктокерша подчеркнула, что перепробовала все специализированные средства, однако ни одно не работало так хорошо, поскольку средства для унитазов разработаны именно для борьбы с твердым налетом. «Подержите некоторое время, смойте, пройдитесь по поверхности резиновым скребком, опрыскайте средством для мытья стекол и вытрите», — подробно раскрыла она метод.

Ранее тиктокерша Каролина Макколи научила подписчиков мыть унитаз пеной для бритья. В одном из роликов на своей странице в TikTok она описывает необычный способ так: сперва надо нанести пену в держатель для ершика, а после обмакнуть его в нее.