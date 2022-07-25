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России предрекли появление «цифровых двойников» жилых домов

«Дом.рф»: в России появятся информационные модели жилых зданий, которые упростят стройку

Фото: Alexei Moschenkov / Globallookpress.com

В России предрекли появление «цифровых двойников» жилых домов — информационных моделей зданий, которые упростят стройку. Сценарии применения технологии в гражданском строительстве представил институт развития «Дом.рф», пишут «Известия».

Отмечается, что при разработке стандартов госкомпания учла лучшие российские и международные практики, а также мнения экспертов. По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) позволит сделать реализацию проектов более прозрачной, снизить трансакционные риски на всех этапах жизненного цикла, а также митигировать риски при реализации линейки кредитных продуктов.

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«В целях внедрения ТИМ Минстроем России организовано взаимодействие со всеми ключевыми участниками, экспертным сообществом для проработки наиболее важных вопросов в данном направлении», — пояснил чиновник.

Как заявил управляющий директор «Дом.рф» по цифровой трансформации Николай Козак, компания совместно с Минстроем активно работают над внедрением ТИМ — не только готовят кадры, но и создают прикладные решения.

«Сейчас мы разрабатываем необходимую документацию по предварительному национальному стандарту. Его создание — один из инструментов обеспечения полномасштабного перехода строительной отрасли на использование ТИМ», — заявил директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов. Среди плюсов технологии эксперт назвал предотвращение ошибок в документации и, как следствие, безопасную эксплуатацию зданий, экономию средств бюджетов и бизнеса, а также ускорение строительных процессов.

Ранее в России запустили пилотный проект тест-драйва квартир на первичном рынке жилья. Уточняется, что будущие собственники смогут пожить в объектах, которые планируют приобрести. Подобная услуга уже появилась в Тюмени. Квартиры в рамках проекта оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой, в них регулярно проводят уборку. В жилье можно находиться с 9:00 до 21:00, иногда объект разрешают арендовать на сутки.

Нина Ташевская
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