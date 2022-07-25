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В Испании сообщили о страхе Евросоюза из-за «троянского коня» Путина

País: Брюссель опасается, что Италия может стать «троянским конем» Путина в Европе

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — отметил автор.

Отмечается, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, так как страна значительно зависит от поставок углеводородов из России. «Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь», — добавил журналист.

Ранее автор британского журнала The Spectator Катя Хойр заявила, что Германия попала в «ловушку» президента России Владимира Путина из-за поставок газа. «Российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность», — написала журналистка.

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Марина Совина
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