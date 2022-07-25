Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский врач назвал недопустимую одежду и обувь для полетов

Хирург Армен Авакян назвал обувь на каблуках и шпильках недопустимой для полетов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский хирург-флеболог Армен Авакян назвал недопустимую одежду и обувь для полетов. Комментарий специалиста приводит издание Woman's Day.

В первую очередь врач порекомендовал не брать с собой в отпуск обувь на каблуках и шпильках. «Каблуки мешают работать мышцам голени, которые стимулируют отток крови по венам ног. При движении в такой обуви мышцы излишне перенапрягаются, сильно устают», — рассказал Авакян и добавил, что в связи с этим появляются отеки. Кроме того, по словам доктора, названные вещи увеличивает риск получить травму, что может помешать при эвакуации из самолета.

Вдобавок Авакян заявил, что для перелетов также не подойдет обувь с узким носом и без задника. Эксперт объяснил, что в первом случае создается сильное давление на переднюю часто стопы, приводящее к нарушению кровообращения. В то же время в открытых парах можно споткнуться и упасть, уточнил эксперт.

Материалы по теме:
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022

Помимо прочего, медик посоветовал не надевать во время путешествия слишком обтягивающую одежду. По его мнению, когда человек долго не двигается, у него замедляется отток венозной крови. «Из-за такой нагрузки на венозную систему повышается риск образования тромбов — сгустков крови, которые при определенных условиях могут мигрировать в сосуды сердца или легких и привести к летальному исходу», — отметил он и пояснил, что для перелета подойдут наряды более свободного кроя.

В завершение доктор предупредил об опасности работы кондиционера в самолете и порекомендовал брать с собой в салон теплую спортивную кофту или свитер. Упомянутые предметы гардероба должны быть изготовлены из натуральных материалов и не иметь легковоспламеняющихся элементов, например, вставки из синтетики и бахрому.

Ранее российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов перечислил самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — описал он вред от ношения шлепанцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Росгвардейцы нашли крупную партию оружия ВСУ
Игрок клуба НХЛ спас пилота потерпевшего крушение самолета
Обрушение потолка в премиум-отеле курорта «Роза хутор» попало на видео
Стало известно о конфликте отца 10-летней студентки МГУ еще с одним вузом России
Российские авиакомпании опровергли смягчение санкций Евросоюза
Во «Вкусно — и точка» развеяли слухи о появлении в продаже пива
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.