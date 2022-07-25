Российский врач назвал недопустимую одежду и обувь для полетов

Хирург Армен Авакян назвал обувь на каблуках и шпильках недопустимой для полетов

Российский хирург-флеболог Армен Авакян назвал недопустимую одежду и обувь для полетов. Комментарий специалиста приводит издание Woman's Day.

В первую очередь врач порекомендовал не брать с собой в отпуск обувь на каблуках и шпильках. «Каблуки мешают работать мышцам голени, которые стимулируют отток крови по венам ног. При движении в такой обуви мышцы излишне перенапрягаются, сильно устают», — рассказал Авакян и добавил, что в связи с этим появляются отеки. Кроме того, по словам доктора, названные вещи увеличивает риск получить травму, что может помешать при эвакуации из самолета.

Вдобавок Авакян заявил, что для перелетов также не подойдет обувь с узким носом и без задника. Эксперт объяснил, что в первом случае создается сильное давление на переднюю часто стопы, приводящее к нарушению кровообращения. В то же время в открытых парах можно споткнуться и упасть, уточнил эксперт.

Помимо прочего, медик посоветовал не надевать во время путешествия слишком обтягивающую одежду. По его мнению, когда человек долго не двигается, у него замедляется отток венозной крови. «Из-за такой нагрузки на венозную систему повышается риск образования тромбов — сгустков крови, которые при определенных условиях могут мигрировать в сосуды сердца или легких и привести к летальному исходу», — отметил он и пояснил, что для перелета подойдут наряды более свободного кроя.

В завершение доктор предупредил об опасности работы кондиционера в самолете и порекомендовал брать с собой в салон теплую спортивную кофту или свитер. Упомянутые предметы гардероба должны быть изготовлены из натуральных материалов и не иметь легковоспламеняющихся элементов, например, вставки из синтетики и бахрому.

Ранее российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов перечислил самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — описал он вред от ношения шлепанцев.