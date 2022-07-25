Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о штрафах при оформлении банковских карт за рубежом

Россияне, открывающие за рубежом банковские карты, обязаны сообщить об этом в ФНС

Фото: Nick Pampoukidis / Unsplash

Российских туристов, отправляющихся за рубеж, чтобы оформить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, предупредили о возможных штрафах при открытии счета. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что отечественные туроператоры начали активно предлагать россиянам услуги по оформлению пластиковых карт в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении и других странах. Рост спроса на международные банковские карты, по словам авторов материла, связан с уходом Visa и MasterCard из России и последующей блокировкой для соотечественников этих платежных систем.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Миру — «Мир»? Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
Миру — «Мир»?Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
3 мая 2022

При этом гендиректор компании Corteos platform Дмитрий Маркин отметил, что путешественников, как правило, не предупреждают о «подводных камнях» при покупке подобных «карточных» туров. Так, россияне, открывающие за рубежом банковские карты, обязаны сообщить об этом в Федеральную налоговую службу (ФНС), подав соответствующую декларацию.

Слова эксперта также подтвердил партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Специалист уточнил, что непредоставление налоговой декларации о зарубежном счете влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, на юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, при неоплате административного штрафа, туристу может грозить увеличение штрафа в двойном размере, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы.

Ранее в июне специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли россиянам оптимальную стоимость зарубежных поездок, целью которых является оформление банковских карт. Так, выгоднее всего в подобный тур летом можно отправиться с компанией «Веди Групп»: стоимость трехдневной путевки в Узбекистан начинается от 17 тысяч рублей на человека без перелета. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Китайская Huawei начала избавляться от сотрудников в России
IKEA возобновила распродажу в России
В ДНР назвали сроки восстановления аэропорта Мариуполя
Российский губернатор пообещал напоить всю страну своим продуктом
Россиян предупредили о штрафах при оформлении банковских карт за рубежом
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
Лавров сравнил западных политиков с диванными экспертами
Бывшего министра Абызова оставили под стражей
В России состоялся многотысячный фестиваль
В Петербурге школьница отравилась бензином в квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.