Названы три проблемы на пути Европы к отказу от газа из России

Аналитик Демидов счел невозможным полный отказ ЕС от российского газа к 2030 году

Европейский Союз (ЕС) разработал план по уменьшению выбросов в атмосферу и отказу от российских углеводородов к 2030 году. Но этот план невыполним, считает международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три основные проблемы, которые помешают идее европейских стран.

На реализацию плана ЕС потребуется 220 миллиардов евро к 2027 году и еще 300 миллиардов к 2030 году, то есть всего 520 миллиардов евро, отметил эксперт. «Большая часть суммы пойдет на инвестиции в строительство возобновляемых источников энергии, затем доли инвестиций расходятся на водородную энергетику, электросети и разработку энгергосберегающих технологий и транспортирующих мощностей», — уточнил он.

Сокращение объемов к концу 2022 года

В краткосрочной перспективе, судя по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС готовится отказаться от двух третьих объемов российского газа до конца 2022 года, обратил внимание Демидов.

«Это невозможно сделать в связи с тем, что Европе придется найти поставщиков для поставки около 100 миллиардов кубометров газа. Поставщики из США, Катара и Африки могут заместить до 60 миллиардов кубометров газа. Кроме того, текущие поставки сжиженного природного газа поднимают цены на внутренних рынках стран. Например, США отправляет 75 процентов всего СПГ в Европу, в 2021 году было 34 процента, но при этом добыча не растет соответствующими темпами», — поделился аналитик.

Полный отказ до 2030 года

Одновременно с этим, по словам Демидова, существуют три основные проблемы, которые невозможно решить до 2030 года: это нехватка терминалов по сжижению у стран-поставщиков, нехватка СПГ-танкеров и нехватка терминалов по регазификации в Европе.

Данные три проблемы невозможно решить до 2030 года, то есть поставки российского газа в Европу сохранятся, но будут снижаться — я думаю, что к 2030 году мы будем поставлять совсем маленькие объемы Владимир Демидов аналитик

Вместе с этим в ЕС, в основном в Германии, Австрии, Франции и Италии, будет наблюдаться существенное замедление экономик, убежден он, и вполне вероятно, введение нормирования подачи теплоагентов и электричества как для физических лиц, так и для предприятий.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ, которая «рано или поздно» произойдет.

