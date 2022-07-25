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Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к прекращению поставок газа из России

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA предупредила страны Европы о полном прекращении поставок газа из России, которое «рано или поздно» произойдет.

По ее словам, Европа должна быть готова к «худшему варианту»: полной остановке поставок газа.

Она отметила, что в «настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов Евросоюза».

Ранее фон дер Ляйен уже допускала подобный исход событий. «Считаю вероятным сценарий, при котором мы окажемся полностью лишенными поставок российского газа», — заявила она на пресс-конференции в Брюсселе. По словам фон дер Ляйен, это «окажет влияние на все страны ЕС».

Европа опасается прекращения поставок российского газа в качестве ответной меры на санкции против Москвы. Газопровод «Северный поток» остановлен на плановый ремонт, однако комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что не ожидает возобновления его работы, которое запланировано на 21 июля.

Что делать?
Марина Совина
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