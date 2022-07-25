Задержанного Леонида Гозмана объявили в розыск

Политика Леонида Гозмана, задержанного в Москве, объявили в розыск

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России.

Там отмечается, что Гозман разыскивается по статье УК РФ.

Ранее 25 июля Гозман был задержан в Москве. «Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», — рассказал адвокат политика. Он указал, что оснований для розыска Гозмана не было, поскольку обвинение не было предъявлено.

Ранее в июле в отношении Леонида Гозмана завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Он рассказал, что его вызвали в Следственный комитет, вместе с адвокатом политик посетил ведомство, где ему сообщили об уголовном деле.