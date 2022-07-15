Против российского политика Гозмана завели уголовное дело

РБК: политик Гозман сообщил об уголовном деле из-за неуведомления о двойном гражданстве

Против российского политика Леонида Гозмана (признан иноагентом по решению Минюста) завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Об этом он сообщил РБК.

Гозман рассказал, что его вызвали в Следственный комитет (СК), он вместе с адвокатом посетил ведомство, где ему сообщили об уголовном деле. «Несколько лет назад мы с женой получили гражданство Израиля, не собирались туда уезжать, но получили. Оказывается, в течение 60 дней надо было извещать власти», — пояснил он.

По словам политика, они с женой не знали об этих правилах и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. «Было это сделано больше трех лет назад», — добавил он. По его словам, он должен явиться к следователю 25 июля.

Ранее в пятницу, 15 июля, сообщалось, что Леонида Гозмана доставили в СК. Адвокат российского политика Михаил Бирюков пояснил, что ареста не ожидается. Он предположил, что Гозмана должны отпустить после допроса.