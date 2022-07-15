Стало известно о задержании российского политика Гозмана

В Москве задержали и доставили в СК политика Леонида Гозмана

В Москве задержали и доставили в Следственный комитет (СК) политика Леонида Гозмана (признан иноагентом по решению Минюста). Об этом он сам сообщил на странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Адвокат российского политика Михаил Бирюков пояснил, что ареста не ожидается. Он предположил, что Гозмана должны отпустить после допроса.

Причины задержания политика пока не раскрываются.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина.

До этого в столичный суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина. Следствие попросило избрать меру пресечения до 12 сентября 2022 года.