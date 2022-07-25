Коуч подсказал доступный и простой способ охладиться в жару с помощью дыхания

Коуч Стюарт Сандеман: для охлаждения в жару нужно дышать сквозь сжатые зубы

Для охлаждения в жаркую погоду нужно дышать сквозь сжатые зубы, подсказал коуч и специалист по дыхательной гимнастике Стюарт Сандеман. Доступное и простое упражнение для облегчения состояния в жару с помощью дыхания он описал в беседе с Mirror.

По словам Сандемана, надо соединить зубы, убедившись, что верхний ряд касается нижнего, и приоткрыть губы. Важно не слишком сильно сжимать зубы, подчеркнул он. «Вдыхайте сквозь зубы, работая диафрагмой, на четыре счета, чтобы прохладный воздух проходил сквозь зубы и над языком. Выдыхайте носом восемь счетов», — привел подробности способа охлаждения коуч.

Упражнение он порекомендовал повторить четыре раза. «Можно добавить к упражнению небольшое движение головой: приподнимать подбородок, вдыхая, и опускать, выдыхая», — добавил Сандеман, пояснив, что такие движения шеи могут помочь при спровоцированной жарой мигрени, так как обеспечат приток крови к голове.

Ранее диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала о напитках, провоцирующих инсульт. По ее словам, в жаркую погоду рекомендуется исключать все, что может привести к избыточному обезвоживанию и потоотделению.