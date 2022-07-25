Вильфанд пообещал жару в европейской части России в течение всей рабочей недели

Метеоролог Вильфанд пообещал жару в европейской части России в течение всей рабочей недели

В течение всей ближайшей рабочей недели на всей европейской части России, исключая Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), установится жаркая погода с температурой воздуха 25-30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС в понедельник, 25 июля.

«Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — уточнил он.

По словам Вильфанда, в регионах Северо-Западного округа погоду будут определять циклоны, в связи с чем температура начнет понижаться.

Метеоролог предупредил, что Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Крым и Приморский край в ближайшие дни ожидают ливни. В ряде регионов они будут сопровождаться грозами и градом.

Говоря о погоде в Москве, специалист указал, что жителей столичного региона ждет похолодание до 21-23 градусов к предстоящим выходным.