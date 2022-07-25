Жителей Москвы предупредили о похолодании

Вильфанд предупредил жителей Москвы о похолодании до 21-23 градусов к выходным

Жителей и гостей Москвы ждет похолодание до 21-23 градусов к выходным. С таким предупреждением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он пояснил, что в рабочие дни в столице установится жаркая погода, кроме того, ожидаются кратковременные дожди.

«В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное — до 25-26 градусов, а дальше температура будет понижаться на 1-2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу — 21-23 градуса», — заявил Вильфанд.

Синоптик отметил, что самым жарким на текущей неделе окажется среда, когда столбики термометров поднимутся до 30 градусов. При этом он пояснил, что столицу могут накрыть дожди, хотя сильными они не будут.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что жара из Западной Европы не доберется до центра России. Он указал, что с приходом отрога высокого давления также станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. За июль, по оценкам синоптика, в Московском регионе выпало 40 процентов месячной нормы осадков.