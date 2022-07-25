Стало известно о намерениях Израиля в конфликте вокруг информагентства «Сохнут»

Израиль настроен на переговоры с Россией в конфликте вокруг информагентства «Сохнут»

Израиль намерен вести переговоры с российским правительством, чтобы достичь решения в конфликте вокруг еврейского информагентства «Сохнут». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники израильской газеты «Едиот ахронот».

Издание выразило мнение, что президент Израиля Ицхак Герцог должен принять участие в урегулировании споров с Москвой вокруг СМИ.

21 июля стало известно, что Минюст РФ поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

