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Стало известно о намерениях Израиля в конфликте вокруг информагентства «Сохнут»

Израиль настроен на переговоры с Россией в конфликте вокруг информагентства «Сохнут»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Израиль намерен вести переговоры с российским правительством, чтобы достичь решения в конфликте вокруг еврейского информагентства «Сохнут». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники израильской газеты «Едиот ахронот».

Издание выразило мнение, что президент Израиля Ицхак Герцог должен принять участие в урегулировании споров с Москвой вокруг СМИ.

21 июля стало известно, что Минюст РФ поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

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Николай Чигасов
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