Глава Чечни Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял форум свободных народов России, прошедший в Праге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, участники форму разбили страну на 34 страны, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России. «Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона», — заявил он.

Глава Чечни добавил, что «лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов».

Также Кадыров поблагодарил «псевдолибералов» за подтверждение слов российского руководства о попытках развала РФ.

Ранее Кадыров заявил, что европейские страны своими заявлениями и военной поддержкой преследуют цель вынудить Россию начать полномасштабную войну. По мнению Кадырова, страны НАТО «наивны» в своем предположении, что возможная война ослабит Россию, так как Москва «всю свою историю» была готова к любым военным действиям.