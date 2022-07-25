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В Приморье прошел фестиваль казачьей культуры «Гуляй, поле!»

В историческом парке под Уссурийском прошел фестиваль казачьей культуры «Гуляй, поле!»

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Фестиваль казачьей культуры «Гуляй, поле!» в Приморье посетили 500 человек. Об этом сообщает портал VladNews.

Мероприятие прошло под Уссурийском в русском историческом ландшафтном парке «Изумрудная долина». Для гостей организовали тематические мероприятия и конкурсы.

«Приехал атаман из Амурской области, казаки состязались в умении владеть шашкой, демонстрировали навыки верховой езды. Гостей угощали кашей, чаем из настоящего тульского самовара», — рассказала заместитель департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Собеседница портала также выразила надежду, что фестиваль станет традиционным для региона событием и состоится в 2023 году.

Ранее стало известно, что 16 сентября в Екатеринбурге откроется выставка, посвященная народу мари. Там будут представлены предметы быта, одежда и музыкальные инструменты народа мари. Экспозиция будет доступна посетителям до 27 ноября.

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Мария Гейн
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