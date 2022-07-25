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В Екатеринбурге пройдет выставка о быте и культуре народа мари

В Екатеринбурге в сентябре откроется выставка о быте и культуре народа мари

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Екатеринбурге в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала 16 сентября откроется выставка, посвященная народу мари. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на министерство культуры Свердловской области.

На территории Урала проживает большое количество представителей данной культуры. Цель выставки — подробнее рассказать о жизни марийцев тем, кто мало с ней знаком. Там будут представлены предметы быта, одежда и музыкальные инструменты народа мари. Экспозиция доступна посетителям до 27 ноября.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области прошел национальный эвенкийский праздник «Бакылдыдяк». Отметить праздник большой рыбы съехались представители стойбищ из округов Магаданской области, в том числе эвены, коряки и ительмены. В дни разгара лова красной рыбы представители коренных малочисленных народов Севера собираются вместе, чтобы воздать почести природным стихиям и порадоваться большому улову. Традиционно, в это время играли свадьбы, встречались с родственниками и друзьями.

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Сергей Истомин
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