Двух украинских экс-министров обвинили в госизмене из-за Харьковских соглашений

Бывших глав МИД и юстиции Украины обвинили в госизмене из-за Харьковских соглашений

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения по делу о государственной измене бывшему министру юстиции и экс-главе МИД республики за подписание Харьковских соглашений с Россией в 2010 году. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале украинского ведомства.

Правоохранители не указали имена и фамилии обвиняемых, однако, по данным из открытых источников, речь идет о Константине Грищенко и Александре Лавриновиче. В 2010 году они занимали соответствующие посты в правительстве.

«Подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром [Виктор Янукович и Николай Азаров], действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, (...) согласовали [документ] без замечаний», — говорится в сообщении.

Как отмечают прокуроры, соглашение позволило России модернизировать свой флот и увеличить численность своих военных в Крыму, что в результате привело к «аннексии».

«Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований (ГБР)», — уточнили в Киеве.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» (Харьковские соглашения — прим. «Ленты.ру») были подписаны в 2010 году. Согласно договору, размещение российского флота в Крыму было продлено на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов.

В январе 2021 года по этому факту ГБР предъявило Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.

В марте Служба безопасности Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны также возбудила уголовное дело против бывших депутатов Верховной Рады, голосовавших за ратификацию договора.