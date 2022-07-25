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В Китае опубликовали «разоблачение» американских дипломатов

Консул Китая Мэйфан привела цитаты американских дипломатов о вмешательстве в чужие дела

Фото: Unsplash

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов, доказывающие вмешательство США во внутренние дела других стран.

Одним из примеров стала цитата бывшего госсекретаря США Майка Помпео «мы лгали, мы обманывали, мы крали».

Мэйфан также процитировала советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона: «Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени».

Китайский дипломат также вспомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил «ням, ням, ням».

Ранее бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом. Он заявил, что не хочет вдаваться в подробности. Позже он добавил, что противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей.

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Марина Совина
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