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В Подмосковье неизвестный нарисовал свастику на памятнике «Рубеж обороны Москвы»

В Красногорске СКР возбудил дело в связи с осквернением памятника «Рубеж обороны Москвы»

Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock

В Красногорске следователи возбудили дело о реабилитации нацизма в связи с осквернением городского памятника. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Главного следственное управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, в деревне Нефедьево неизвестный баллончиком краски оставил рисунок на памятнике «Рубеж обороны города Москвы 1941 года» и испортил венки. Он нарисовал свастику, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по региону.

Сейчас следователи просматривают камеры видеонаблюдения, чтобы оперативно определить личность преступника.

Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии.

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Екатерина Власова
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