СКР расследует осквернение памятника советским воинам в Эстонии

СКР: Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня стало известно о еще одном случае осквернения памятника советским воинам — в Эстонской Республике в парке Раади города Тарту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вандалы нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику, а также исписали его нецензурными словами.

Ранее стало известно, что сын депутата парламента Эстонии осквернил памятник «Бронзовый солдат» в Таллине. 18 апреля 31-летний Александр Томас Васильев срезал орден Красной Звезды с памятника воинам-освободителям, расположенного на кладбище.

