Сын эстонского депутата осквернил памятник советским солдатам

Сын депутата парламента Эстонии осквернил памятник «Бронзовый солдат» в Таллине

Вандалом, осквернившим памятник советским воинам «Бронзовый солдат» в Таллине, оказался сын депутата парламента Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 31-летний мужчина, повредивший монумент, — это Александр Томас Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева.

18 апреля стало известно, что с памятника воинам-освободителям, расположенного на кладбище в Таллине, срезали орден Красной Звезды. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление памяти умерших», которая предполагает штраф или тюремное заключение на срок от одного года.

25 апреля полиция задержала вандала. Его личность удалось установить благодаря записям с видеокамер. Мужчина признал свою вину и заявил, что жалеет о содеянном. По данным правоохранителей, ему уже назначен штраф, но решение пока не вступило в силу, поэтому его сумма не разглашается.

Ранее посольство России в Эстонии призывало местные власти провести расследование инцидента с памятником. Как отметили дипломаты, подобные действия стоят в одном ряду с призывами отменить праздник 9 Мая и запретить символ Победы.