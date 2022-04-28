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Сын эстонского депутата осквернил памятник советским солдатам

Сын депутата парламента Эстонии осквернил памятник «Бронзовый солдат» в Таллине

Фото: Илья Матусихис / РИА Новости

Вандалом, осквернившим памятник советским воинам «Бронзовый солдат» в Таллине, оказался сын депутата парламента Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 31-летний мужчина, повредивший монумент, — это Александр Томас Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева.

18 апреля стало известно, что с памятника воинам-освободителям, расположенного на кладбище в Таллине, срезали орден Красной Звезды. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление памяти умерших», которая предполагает штраф или тюремное заключение на срок от одного года.

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25 апреля полиция задержала вандала. Его личность удалось установить благодаря записям с видеокамер. Мужчина признал свою вину и заявил, что жалеет о содеянном. По данным правоохранителей, ему уже назначен штраф, но решение пока не вступило в силу, поэтому его сумма не разглашается.

Ранее посольство России в Эстонии призывало местные власти провести расследование инцидента с памятником. Как отметили дипломаты, подобные действия стоят в одном ряду с призывами отменить праздник 9 Мая и запретить символ Победы.

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Алиса Реброва
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