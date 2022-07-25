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Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»

Глава Marvel Кевин Файги сообщил, что две новые части «Мстителей» выйдут в 2025 году
Кевин Файги

Кевин Файги . Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Об этом сообщает Deadline.

Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что она будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.

На данный момент неизвестно, кто выступит режиссером новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли.

Ранее американский актер Итан Хоук высказался о режиссерах, критикующих проекты студии Marvel. «Если такие люди, как [Мартин] Скорсезе и [Фрэнсис Форд] Коппола, не будут говорить о том, что есть более важные вещи, чем зарабатывание денег, то кто это сделает? Им легко делать такие заявления, но кто-то в обществе должен говорить, что [проекты Marvel] — это не "Фанни и Александр"», — считает актер.

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Марина Совина
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