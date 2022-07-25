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Миру предсказали массовые забастовки

Bloomberg: миру угрожают массовые забастовки

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Всплеск забастовок и других протестов рабочих угрожает отраслям во всем мире, особенно тем, которые связаны с доставкой. Об этом пишет Bloomberg.

От портовых рабочих в США до водителей грузовиков в Перу — все требуют более выгодных условий, поскольку инфляция съедает их заработную плату, отмечает издание. Цепочки поставок все еще хрупки, а значит, работники имеют рычаги влияния. Любые сбои, вызванные трудовыми спорами, могут усугубить дефицит и рост цен, которые грозят спровоцировать рецессию, предсказывают эксперты.

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Например, угроза массовой забастовки норвежских энергетиков вызвала на европейских рынках резкий рост цен на природный газ в начале июля. В США было зафиксировано 260 забастовок и пять локаутов с участием около 140 тысяч сотрудников в 2021 году.

В Великобритании машинисты поездов объявили забастовку 30 июля; в Канаде она тоже произошла на железных дорогах; немецкие порты столкнулись с трудностями после двухдневной забастовки в начале июля. Трудовые споры усугубили летний хаос в Европе, поскольку авиа- и железнодорожные компании уже испытывают нехватку персонала после пандемии.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за забастовки отменили не менее 400 авиарейсов.

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Платон Щукин
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