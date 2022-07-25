Сотрудник ФСБ отказался брать миллионную взятку от российского бизнесмена

На Сахалине арестовали бизнесмена за дачу миллионной взятки сотруднику ФСБ

Суд в Сахалинской области арестовал директора российского предприятия, обвиняемого в коррупции. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, на парковке недалеко от площади Победы бизнесмен дал один миллион рублей руководителю подразделения УФСБ России по региону. За вознаграждение коммерсант хотел получить покровительство своей компании по добыче водных биоресурсов, но силовик отказался от такого предложения и передал своему начальству информацию о взяточнике.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 19 годам колонии давшего взятку за прекращение дела об убийстве.