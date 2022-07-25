Россияне перевели рекордное количество денег в страны бывшего СССР

«Ъ»: в мае центробанки СНГ зафиксировали рекордные денежные переводы из России

В апреле-мае россияне перевели в страны Средней Азии и Закавказья рекордное количество денег, зафиксировали центробанки большинства стран СНГ, пишет «Коммерсантъ». В четыре страны бывшего СССР — Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию — в мае в общей сложности поступило около 1 миллиарда долларов.

Так, в мае в Армении и Грузии был установлен исторический рекорд по сумме переводов, поступивших из России. В армянские банки поступило 266 миллионов долларов, в то время как грузинские банки зафиксировали прирост в 313 миллионов. По сравнению с мартом сумма переводов выросла на 131 и 62 процента соответственно.

В Казахстане на переводы из России в мае пришлось 94,6 миллиона долларов, что на 66 процентов больше, чем в марте. Переводы в Киргизию выросли до 245,6 миллиона долларов (плюс 95,5 процента по сравнению с мартом), однако это средний показатель после провала в марте. В Узбекистан за первые полгода россияне перевели 200 миллионов долларов, сообщил в конце прошлой недели председатель ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов. Он отметил, что на 1 июля на расчетных счетах граждан России в банках Узбекистана находилось 115 миллионов долларов.

Эксперты уточняют, что россияне имели различную мотивацию, переводя средства в страны Средней Азии и Закавказья. «Тенденция связана как с миграционными процессами, в частности с переездом россиян и их денег в Армению и Грузию, так и просто с выводом средств в более безопасные юрисдикции без релокации — так происходит в Узбекистане, Казахстане и Киргизии, включая переводы для пополнения открываемых там международных карт», — рассказал глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Граждане России начали переводить деньги в зарубежные банки на фоне проведения военной спецоперации на Украине. После введения западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в стране, поэтому многие россияне решили открыть валютные счета и карты в странах ближнего зарубежья. Кроме того, с первых дней спецоперации произошел массовый отъезд сотрудников за рубеж — в первую очередь это коснулось IT-специалистов, пишет издание. В России утверждают, что многие из них уже вернулись.