Мосбиржа прекратит торги японской валютой

Московская биржа приостановит торги японской иеной с 8 августа из-за потенциальных рисков

На Московской бирже с 8 августа больше нельзя будет торговать японской иеной, сообщается на сайте торговой площадки. Торги будут прекращены из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена — российский рубль" (JPYRUB) и "доллар США — японская иена" (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — сказано о приостановке торгов на сайте Мосбиржи.

Биржа планирует в обычном режиме исполнять обязательства по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, заключенным до 5 августа. Кроме того, Мосбиржа пообещала принять все меры для возобновления торгов японской национальной валютой в дальнейшем.

С 14 июня площадка приостановила и торги швейцарским франком, также из-за затруднений в проведении расчетов на фоне принятия Швейцарией ограничительных мер с 10 июня.