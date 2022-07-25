Киев обвинил сотрудников МВД Херсонской области в коллаборационизме

Генпрокуратура Украины обвинила 26 сотрудников МВД Херсонской области в коллаборационизме

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения в коллаборационизме сотрудникам главного управления МВД Херсонской области. Об этом сообщило украинское ведомство в своем Telegram-канале.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора 26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД [Украины], предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности», — заявили в офисе генерального прокурора.

В Киеве уточнили, что эти лица добровольно заняли должности в новом ведомстве, сформированном в Херсонской области. Отмечается, что Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) будет осуществлять досудебное расследование совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины за государственную измену, с таким предложением выступил депутат от партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.