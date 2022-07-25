Россиянам назвали безопасный срок хранения домашних консервов-закруток

Роскачество: квашеную капусту безопасно хранить до восьми месяцев

Квашеную капусту можно хранить до восьми месяцев, а вишневое варенье — около года, пока оно не стало опасным, рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. В беседе с агентством «Прайм» она назвала россиянам безопасный срок хранения домашних консервов-закруток.

Она напомнила, что самые распространенные способы сохранения овощей на зиму — квашение и соление. В ходе этих процессов, объяснила эксперт, образуется полезная молочная кислота, которая, однако, со временем исчезает. «Например, в квашеной капусте ее содержание начинает уменьшаться через три месяца. Конечно, остается много других полезных бактерий, которые живут дольше — ее срок хранения в прохладном темном месте достигает восьми месяцев», — уточнила Котельникова.

При мариновании, продолжила она, используют кислоты и стерилизацию, поэтому в продукте сохраняется не более 15 процентов витаминов. Однако и хранятся такие консервы дольше: около года, если был использован уксус.

Не больше года, предупредила Котельникова, стоит хранить варенье и компоты без косточек — хоть продукт и не испортится, но потеряет почти все витамины. А вот варенье с косточками (например, вишневое, абрикосовое), по ее мнению, дольше года хранить нельзя категорически, поскольку в нем повышается содержание ядовитой синильной кислоты.

При консервации бобовых, отметила эксперт, важно тщательно проводить термообработку для сохранения стерильности, чтобы снизить риск заражения ботулизмом. «Помните, что закатка может испортиться раньше срока: если крышка вздулась, на ней появились плесень или ржавчина, употреблять продукт в пищу нельзя. Если рассол стал мутным, банку следует выбросить вне зависимости от срока годности», — заключила Котельникова.

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