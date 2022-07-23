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Названа главная опасность обезжиренных продуктов

Диетолог Соломатина заявила, что обезжиренные продукты могут быть опасны для организма

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с Ura.ru назвала главную опасность для тех, в чьем рационе присутствуют обезжиренные продукты. По ее словам, такие люди, как правило, могут съедать большее количество еды, а пищевые добавки и усилители вкуса оказываются более опасными для организма, нежели жиры, тем самым нарушая обменные процессы.

«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда», — заявила специалист.

Она добавила, что для того, чтобы продукты был более вкусными в них зачастую добавляют множество разных добавок, которые обманывают мозг человека, но при этом не несут в себе никакой пользы. Эксперт отметила, что лучше организм получит жиры, от которых она настоятельно советует не отказываться полностью, чем чем бесполезные консерванты.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что добавление в рацион половины авокадо способствует снижению уровня холестерина. В авокадо содержатся антиоксиданты, магний, калий и ценные жирные кислоты, объяснила она.

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Марина Совина
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