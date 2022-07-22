Россиянам назвали три нормализующих уровень холестерина продукта

Диетолог Денисенко посоветовала съедать половину авокадо в день для снижения холестерина

Добавление в рацион половины авокадо способствует снижению уровня холестерина, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко. В беседе с KP.RU она назвала россиянам три продукта, которые помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В авокадо содержатся антиоксиданты, магний, калий и ценные жирные кислоты, объяснила специалистка. По ее словам, благодаря этому регулярное употребление этого продукта в пищу способствует нормализации уровня холестерина и небольшому разжижению крови, что полезно для людей, у которых диагностированы гипертония и другие проблемы с сердцем и сосудами. Достаточно съедать половину авокадо в день или две-три штуки в неделю, продолжила Денисенко.

Также диетолог назвала нормализующим уровень холестерина продуктом чеснок. В этом продукте содержится аллицин и другие полезные вещества, которые улучшают кровоток, помогают в профилактике тромбоза и выводят «плохой» холестерин из организма. «Способность чеснока снижать кровяное давление также была научно доказана. Австралийские ученые, проведя 11 исследований, установили: вещества, содержащиеся в чесноке, способны безопасно расширять кровяные сосуды, а значит и снижать давление», — сообщила Денисенко. Она посоветовала съедать всего один зубчик чеснока ежедневно.

И, наконец, последним продуктом, который специалистка предложила включить в рацион людям с повышенным холестерином, — это мелкая рыба северных морей. По ее словам, нерка, кижуч, голец и другие дикие породы красной рыбы богаты йодом, таурином и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Это сочетание полезных веществ повышает эластичность сосудов и способствует выведению излишков холестерина, а также укрепляет сердечную мышцу и помогает снизить вязкость крови, заключила она.

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