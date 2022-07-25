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Адвокат назвал технической ошибкой задержание Леонида Гозмана

Адвокат Бирюков: Гозмана задержали по ошибке из-за неотмененного федерального розыска

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в понедельник, 25 июля, вероятно, по технической ошибке. Возможную причину задержания назвал адвокат Михаил Бирюков, передает ТАСС.

«Гозман был задержан сегодня на входе в метрополитен. В настоящее время он ожидает конвоя», — сказал правозащитник.

Адвокат считает, что задержание Гозмана является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском политика по старому делу о двойном гражданстве. Бирюков добавил, что ожидает вынесения решения о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления.

Гозмана задержали 25 июля в Москве. Адвокат политика Бирюков указал, что оснований для розыска Гозмана не было, поскольку обвинение не было предъявлено.

15 июля сообщалось, что в отношении Леонида Гозмана завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, его вызвали в Следственный комитет, вместе с адвокатом он посетил ведомство, где получил уведомление о заведенном уголовном деле. По словам Гозмана, несколько лет назад он вместе с супругой получил гражданство Израиля. Об этом он уведомил власти примерно через год. По его признанию, он не знал о необходимости сделать это в течение 60 дней после получения гражданства.

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Варвара Кошечкина
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