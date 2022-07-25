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Россиянка побывала в Абхазии и пожаловалась на оскорбления от экскурсовода

Читательницу «Тонкостей туризма» возмутила грубость гида в Абхазии в ответ на ее вопросы

Фото: Shutterstock

Россиянка побывала на пасеке «Медовый двор», которая считается популярной достопримечательностью Абхазии, и пожаловалась на грубость экскурсоводов. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Экскурсия показалась девушке непознавательной и рассчитанной на тех, кто почти ничего не знает о меде. Также ей не понравилось, что посетителям запрещают самостоятельно гулять по пасеке. Кроме того, читательница портала возмутилась поведением экскурсовода — он оказался не готов к дополнительным вопросам о технологии изготовления меда и начал грубить туристке в ответ на попытки сравнить абхазские пасеки с другими производствами.

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«Наш экскурсовод немного растерялся, стал раздражаться, уже почти с агрессией защищал своих самых правильных пчел, которые делают самый правильный мед! Все остальные, оказывается, ужасного качества, а самый плохой мед, по его мнению, Башкирский!» — рассказала она об обесценивании и оскорблениях гида в адрес других пчеловодов.

Кроме того, девушка столкнулась с обманом после покупки сувенира. По ее словам, она приобрела баночку медового продукта апитонус, однако уже по приезде домой выяснилось, что первые несколько сантиметров емкости были действительно заполнены им, а ниже — неизвестным веществом.

В заключение россиянка отметила, что пасека не стоит отдельного посещения. «Но если вы едете в рамках экскурсии, будьте бдительны, не ведитесь на сладкие речи, десять раз подумайте, действительно ли вам нужно купить тут что-то?» — заявила она.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самое удачное время для поездки в Абхазию. Лучше всего ехать в республику во второй половине сентября — отдых в этот период обойдется на 20-30 процентов дешевле, чем на пике сезона.

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Мария Гейн
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