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Названо лучшее время для поездки в Абхазию

АТОР сообщил, что после 15-20 сентября цены в отелях Абхазии снижаются на 10-15 процентов

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российским туристам порекомендовали отправляться в Абхазию во второй половине сентября — отдых в этот период обойдется на 20-30 процентов дешевле, чем на пике сезона. Лучшее время для поездки в соседнюю страну назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что после 15-20 сентября в Абхазии происходит сезонное снижение цен. По наблюдениям туроператоров, по большинству объектов размещения оно составляет 10-15 процентов. При этом желающим отправиться в соседнюю республику в августе эксперты советуют поторопиться с бронированием: загрузка популярных отелей в последний месяц лета максимальная.

«Тем не менее, найти подходящий вариант на курортах Абхазии на пике сезона все же можно. Как правило, у туроператоров благодаря квотам мест есть хорошие альтернативы по категориям номеров или по гостиницам», — добавили в АТОР.

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Например, у «Интуриста» недельный тур с перелетом и трансфером в пансионате Белые скалы обойдется от 34,8 тысячи рублей на двоих (без питания). FUN&SUN предлагает туры без питания на семь ночей от 15-18 тысяч рублей на двоих (без учета дороги). Неделя отдыха в пансионате в Пицунде с трехразовым питанием от «Мультитура» выйдет от 27 тысяч рублей, в «Эвкалиптовой роще» с полным пансионом на двоих — от 31,1 тысячи рублей (без трансферов).

Ранее в июле Абхазия была названа самым бюджетным курортом для россиян. В туристической отрасли отметили, что отдохнуть на море вдвоем в течение 10 ночей обойдется в 60,8 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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