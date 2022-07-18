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Россиянам назвали варианты путевок на море дешевле 100 тысяч рублей на двоих

Самыми бюджетными направлениями для отдыха на море стали Абхазия, Сочи и Калининград

Фото: Raimond Klavins / Unsplash

Абхазию, Сочи и Калининград назвали самыми бюджетными направлениями для отпуска на море с вылетом из Москвы. Варианты путевок дешевле 100 тысяч рублей назвали аналитики федеральной сети турагентств «1001 тур», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдохнуть на море вдвоем в течение 10 ночей в Абхазии можно за 60,8 тысячи рублей, а на побережье Калининградской области — за 64,5 тысячи рублей. В Сочи стоимость самой бюджетной путевки начинается от 83,3 тысячи рублей, при этом в середине июля цена была гораздо выше — от 109 тысяч рублей на двоих.

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В туристической отрасли также отметили, что в июле относительно бюджетно можно было бы отправиться в Турцию и ОАЭ, однако в августе цены поднялись, и теперь туры стоят дороже 100 тысяч рублей на двоих.

Ранее стало известно о резком повышении стоимости проживания в отелях в России. Отмечается, что цены на отдых в отечественных гостиницах поднялись на 10,3 процента.

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Ксения Жарова
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