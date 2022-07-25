В России заметили рост интереса населения к одному типу товаров

Экономист Надоршин заявил о росте интереса россиян к товарам по акции

Потребительское поведение россиян значительно изменилось, заявил в разговоре с «Лентой.ру» бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин. По его словам, люди стараются меньше тратить, больше сберегать, а интерес к населения к товарам по акциям вырос.

«Очевидно, что сейчас люди начали меньше тратить и больше сберегать в зависимости от собственных возможностей, — сказал Надоршин. — Один из нетипичных моментов, которые мы наблюдаем сейчас, — это то, что многие люди начали бегать по знакомым и просить денег, чтобы закрыть кредиты или просто получить что-то на жизнь. Банки тем временем сократили кредитование, показатели за апрель и май были достаточно вялыми с некоторым оживлением в июне, так что многие пытаются найти средства у знакомых».

Также, по словам экономиста, хорошо видно, что люди нацелены на экономию. Они очень живо реагируют на акции как в продовольственном, так и в непродовольственном секторе.

«На фоне общей просадки продаж именно по акциям продажи растут, это указывает на то, что людям стало не все равно, за сколько покупать. Также показательным является то, что многие стараются сберегать в ликвидной форме. Несмотря на некоторое оживление в июне, объемы выдачи ипотеки все еще не производят впечатления. Вырос спрос на депозиты, люди хранят деньги либо там, либо в наличных», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Он заключил, что потребительское поведение изменилось практически во всех группах населения, хоть и по-разному. Наименьшее изменение чувствуют жители населенных пунктов численностью менее 100 тысяч человек.

Ранее аналитик Павел Самиев заявил, что существует вероятность того, что закредитованность россиян в ближайшее время будет расти. Вместе с тем ситуация во многом будет зависеть от политики банков, подчеркнул он.