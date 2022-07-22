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Россиянам предрекли рост закредитованности

Аналитик Самиев назвал возможным рост закредитованности россиян

Фото: Unsplash

Существует вероятность того, что закредитованность россиян в ближайшее время будет расти, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его словам, динамика кредитования обгоняет динамику доходов. Вместе с тем ситуация во многом будет зависеть от политики банков, подчеркнул специалист в разговоре с «Лентой.ру».

Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 8 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ввиду этого кредиты для населения тоже станут дешевле.

«Уровень ставки все же не играет ключевой роли в вопросе закредитованности, — считает Самиев. — Банки самостоятельно оценивают заемщиков и действуют либо консервативно, либо более лояльно. Конечно, спрос со стороны заемщиков теперь вырастет, но это не значит, что изменится политика банков».

Вместе с тем, как отметил аналитик, снижение ставки снижает нагрузку на заемщика, обслуживать кредит становится проще, потому, возможно, ситуации с ухудшением качества обслуживания кредитов удастся избежать.

«Но закредитованность, очевидно, будет расти: динамика кредитования сильно обгоняет динамику дохода. Видимо, сейчас мы снова будем жить в режиме общего снижения доходов населения, особенно у тех его категорий, что и берет кредиты. Для ряда людей долговая нагрузка может оказаться слишком высокой, что негативно скажется на обслуживании. С другой стороны, банки могут просто отказать в выдаче займов таким категориям», — считает Самиев.

В преддверии заседания ЦБ экономисты прогнозировали снижение ставки, однако меньшими темпами — всего на 0,5 процента, предрекая переход регулятора к действиям «в режиме тонкой настройки». По мнению аналитиков, к концу года ставка была бы зафиксирована на уровне восьми процентов. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, состоится 16 сентября.

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Наталия Белова
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